O śmierci Michała Martena poinformował Marcin Marten, jego brat i znany fanom muzyki „Abradab”. „Z największym bólem zawiadamiam Was o śmierci Michała. Nie ma go już z nami, ale wierzę, że na zawsze pozostanie w naszych sercach. Na chwilę obecną data pogrzebu nie jest jeszcze ustalona. Bardzo proszę o uszanowanie żałoby” – napisał na Instagramie.

Michał „Joka” Marten urodził się 12 maja 1977 roku. Był jednym z pionierów polskiej sceny hip-hopowej. Wraz z bratem Marcinem „Abradabem” Martenem oraz Piotrem „Magikiem” Łuszczem współtworzył zespół Kaliber 44, który zadebiutował w 1996 roku albumem „Księga Tajemnicza. Prolog”. W 1998 roku ukazał się drugi album zespołu, „W 63 minuty dookoła świata”, który stylistycznie różnił się od debiutu. Po jego wydaniu z grupy odszedł „Magik”, a do zespołu dołączył DJ Feel-X. W 2000 roku Kaliber 44 wydał trzeci album, „3:44”, zawierający m.in. utwór „Konfrontacje”.

Pomimo sukcesów artystycznych, płyta nie osiągnęła dużego sukcesu komercyjnego. Rok 2003 okazał się przełomowy, bo właśnie wtedy zapadła decyzja o zawieszeniu działalności zespołu.

Michał „Joka” Marten – jeden z najlepszych polskich raperów wszech czasów

Po tych wydarzeniach „Joka” wyemigrował do Stanów Zjednoczonych, gdzie przez kilka lat pracował w różnych zawodach. Po powrocie do Polski sporadycznie występował z bratem, jednak nie oznaczało to oficjalnej reaktywacji Kaliber 44. W 2013 roku zespół wznowił działalność, a trzy lata później wydał album Ułamek tarcia, który zdobył status platynowej płyty.