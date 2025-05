Pogrzeb księcia Józefa Poniatowskiego

W 1814 roku Niemcewicz dodał zamykającą cykl opowieść o uroczystościach pogrzebowych poległego w bitwie pod Lipskiem księcia Józefa Poniatowskiego. Zyskała wówczas niezwykłą popularność, była nie tylko aktualna, jej wykonywanie miało cechy patriotycznej manifestacji.

Skomponowanie muzyki powierzono różnym autorom i co ciekawe, przeważały kobiety, choć na początku XIX wieku, a i w następnych dekadach również, tylko nieliczne miały szanse zaistnieć jako kompozytorki. Spośród tych, które są twórczyniami muzyki „Śpiewów historycznych”, artystycznym uznaniem cieszyła się Maria Szymanowska, znana wówczas w Europie koncertująca pianistka i kompozytorkach.

O innych informacje mamy znacznie skromniejsze. W przypadku Konstancji Narbutt nie znamy nawet daty urodzin i śmierci. Ona oraz pozostałe kompozytorki były po prostu gruntownie wykształconymi muzycznie arystokratkami.

Wśród mężczyzn także pojawiają się amatorzy (Franciszek Skibicki). Prym jednak wiodą dyrygent i późniejszy dyrektor Teatru Narodowego Karol Kurpiński i nieco zapomniany, ale dziś na nowo odkrywany Franciszek Lessel.

Ta kompozytorska różnorodność miała oczywiście wpływ na muzyczną jakość „Śpiewów historycznych”. Zadania zresztą nie ułatwiało rymotwórstwo Niemcewicza. Wszystkie pieśni są rozbudowanymi opowieściami narracyjnymi złożonymi z cztero- lub sześciowersowych zwrotek. W najdłuższych, jak o „Hedwidze, królowej Polski”, tych zwrotek jest aż 23. A ponieważ w założeniu miały to być utwory do powszechnego śpiewania, muzyka nie jest zbyt skomplikowana, za to najczęściej – tak jak w balladach – powtarzalna.