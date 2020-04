Chiny: 38 zakażeń wirusem u pasażerów jednego lotu z Moskwy

Od 28 marca Chiny prowadzą bardzo drobiazgowe kontrole w portach i na przejściach granicznych w związku z obawami o to, że przybysze spoza granic Chin doprowadzą do pojawienia się w Państwie Środka drugiej fali epidemii. Od 28 marca na teren Chin nie mogą wjeżdżać obcokrajowcy.

Mimo to Chiny regularnie wykrywają przypadki koronawirusa u powracających do kraju obywateli Chin. W ostatnich dniach najczęściej dotyczy to Chińczyków wracających z Rosji.

Nowe przypadki wykryte w Shaanxi to obywatele Chin, którzy wrócili do Chin lotem z Moskwy z 20 kwietnia. Do soboty wśród pasażerów samolotu, którym wracali, wykryto 30 zakażeń koronawirusem i 8 zakażeń bezobjawowych.

Łącznie w Chinach wykryto 24 kwietnia 12 nowych zakażeń koronawirusem - dzień wcześniej było ich o sześć mniej - wynika z danych chińskiej Komisji Zdrowia Publicznego.

Spośród nowo wykrytych zakażeń 11 dotyczyło osób wracających do Chin spoza granic tego państwa.

Ponadto w Chinach w ciągu doby wykryto 29 zakażeń bezobjawowych (o 5 mniej niż dzień wcześniej). Cztery dotyczyły osób przybywających do Chin spoza ich granic.

Liczba ofiar koronawirusa w Chinach nie zmienia się od 10 dni - i utrzymuje się na poziomie 4632.

Liczba zakażeń koronawirusem wykrytych w Chinach wynosi obecnie 82816.