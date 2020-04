Rząd USA przekaże 500 mld dol. małym firmom

Ograniczenia w działalności gospodarki i wzrost rządowych wydatków na walkę z pandemią doprowadzą do spadku PKB w II kwartale o niemal 40 proc., ale w II półroczu nastąpi poprawa, bezrobocie wyniesie 16 proc. w całym roku i będzie dwucyfrowe w 2021 r. Realny PKB zmaleje w 2020 r. o 5,6 proc., a w 2021 r. wzrośnie o 2,8 proc., ale działalność gospodarcza będzie wtedy poniżej 6,7 proc. zakładanych w końcu stycznia. — przewiduje niezależne Kongresowe Biuro ds. Budżetu (CBO).

Nowy plan pomocy w postaci pożyczek na sumę 484 mld dolarów został zatwierdzony w tym tygodniu przez Senat, a następnie przez Izbę Reprezentantów. Jest przeznaczony wyłącznie dla małych firm. Minister finansów Steven Mnuchin obiecał pilnować, by nie pozwolono dużym firmom ubiegać się o pożyczki z tej puli.

Kongres zatwierdził dotychczas wydatki 3 bln dolarów na służbę zdrowia, na pomoc małym firmom i na inne działania w walce z koronawirusem i jego skutkami na gospodarkę. „Jeśli obecne ustawy dotyczące wydatków i przychodów pozostaną generalnie bez zmiany i nie będzie przewidywane znaczne dodatkowe finansowanie awaryjne, to deficyt budżetu federalnego wyniesie w bieżącym roku finansowym ok. 3,7 bln dolarów i w roku następnym 2,1 bln” — podało CBO. W marcu zakładało po ponad bilionie dolarów w każdym roku.

Zaufanie konsumentów do gospodarki zmalało w kwietniu nieco mniej od przewidywań — do 71,8 z 89,1 w marcu — podał Uniwersytet z Michigan ostateczne dane comiesięcznej ankiety. Wstępne wyniki sprzed 2 tygodni wskazywały na spadek do 71, a analitycy pytani przez Reutera podawali jeszcze niższą średnią: 68.