Litwa otwiera gospodarkę. Ruszają galerie handlowe i wkrótce loty

Także trzy litewskie lotniska przygotowują się do powrotu do pracy. Linie lotnicze chcą wznowić połączenia z największymi lotniskami - Frankfurtem, Kopenhagą i Warszawą.

Od 23 kwietnia na Litwie mogą działać sklepy w galeriach handlowych. Od poniedziałku ruszą salony fryzjerskie i kosmetyczne. W wielu klienci zabukowali już miejsca na miesiąc do przodu. Obowiązują zasady bezpieczeństwa - wszyscy klienci galerii muszą mieć maski, a spacerować można w grupach liczących maksymalnie dwie osoby. Ze sprzedawcami trzeba zachować 2 m odległości i kontaktować się nie dłużej niż kwadrans. Galerie rekomendują płacenie bezdotykowe oraz parkowanie co drugie stanowisko. Klienci w wielu 60+ mają dla siebie czas między 10 a 11 rano. Sklepy w galeriach mogą pracować między 10 a 20.

„Przede wszystkim ważne, aby kraj odzyskał dostęp do głównych węzłów komunikacyjnych. Najprawdopodobniej byłyby to Frankfurt, Kopenhaga i ewentualnie Warszawa. Drugi krok powrotu do normalności to wznowienie lotów na trasach, którymi nasi obywatele, którzy pracują za granicą, chcieliby podróżować i wracać do miejsc, w których pracowali - powiedział Mariusz Gielżynis szef stowarzyszenia Lietuvos oro uostai (Lotniska Litwy) skupiającego trzy litewskie porty lotnicze, dla agencji BNS.

Organizacja uzgadnia teraz z ministerstwem transportu wielkość pomocy rządowej, mającej ustabilizować pracę lotnisk. Litwini liczą na wznowienie ruchu lotniczego w połowie maja.

W ciągu trzech miesięcy 2020 r. litewskie lotniska obsłużyły 1,1 mln pasażerów, o 16,4 proc. mniej niż rok wcześniej. Rejsów było o 7,3 proc. mniej. Wilno planuje też stopniowo przywracać do działania nie tylko lotniska, ale całą komunikację w kraju.

Z pomocą biznesowi śpieszą też litewskie samorządy. Władze Wilna podarowały kawiarniom i restauracjom miejskie place, zamknięte dla ruchu ulice i parki, by mogły tam otwierać letnie ogródki. Firmy dostały mapę z 18 takimi miejscami, w tym z Placem Ratuszowym i Prospektem Gedymina. Zapewniają, że w miarę potrzeb, takich miejsce będzie więcej. Miasto rezygnuje też z wielu wymaganych pozwoli i opłat za działalność. Np. Budki z jedzeniem można będzie stawiać wszędzie bez uzgadniania tego z ratuszem. W poniedziałek Wilno ogłosi też szczegółowy pakiet pomocy miejskiemu biznesowi.

Na Litwie (2,8 mln obywateli) zarażonych jest 1426 osób, zmarło 41, a wyzdrowiało 460.