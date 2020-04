PILNE. Morawiecki: 4 maja rozpoczynamy II etap odmrażania

- Trenować można normalnie i ten etap jest za nami. W drugim etapie, od 4 maja, nastąpi otwarcie boisk, na których będzie mogło przebywać sześć osób - powiedział premier Mateusz Morawiecki. - W trzecim etapie zostaną otwarte sale szkolne, obiekty zamknięte i również z maksymalnie sześcioosobowym składem.

- Czwarty etap to otwarcie takich obiektów jak baseny, siłownie czy kręgielnie. Decyzje o przejściu do kolejnych etapów będą uzależnione od stanu gospodarki i dostępności szpitali - powiedział premier. - Jest we mnie taka nadzieja, że po czwartym etapie wrócą rozgrywki z udziałem publiczności.

- Podjąłem decyzję o powrocie do gry ekstraklasy piłkarskiej i żużlowej. Pierwszy gwizdek nie będzie już jutro, ale mamy ściśle ustalony plan. Piłkarze mogą wrócić na boiska już pod koniec maja. Z kolei na początku maja będą mogli wrócić do treningów. Niestety ten powrót na razie będzie bez publiczności.