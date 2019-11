Braun o politykach obozu władzy: Zawsze będą małymi oszustami

- Obóz władzy, który ma pełnię władzy, najwyraźniej organicznie nie jest w stanie się przymusić do tego, żeby przestrzegać nawet własnych zasad - powiedział w Radiu Plus poseł Konfederacji i lider partii Korona Grzegorz Braun, odnosząc się do nocnego powtórzonego głosowania w sprawie wyboru członków KRS.

- Uczucie zażenowania ogarnąć musi każdego dorosłego, aspirującego do powagi należnej wysokiej izbie, człowieka - komentował Braun. Poniżej dalsza część artykułu

- To było żenujące. Obóz władzy, który ma pełnię władzy - owszem, z pewnym dość wąskim w tej chwili marginesem, ale jednak robi, co chce - najwyraźniej organicznie nie jest w stanie się przymusić do tego, żeby przestrzegać nawet własnych zasad. Nie są w stanie tego zrobić. Mają siłę, ale jednocześnie zawsze będą małymi oszustami, będą małymi krętaczami. I to jest smutne - powiedział poseł Konfederacji.

Dodał, że zatrzymanie procedury parlamentarnej z powodu, że "prezes naczelnik Kaczyński nie radzi sobie ze swoim terminalem" obserwował z rosnącym wzruszeniem, "które ogarnia człowieka na widok kogoś, kto sobie nie radzi z rzeczywistością". Pytany, czy jego zdaniem popełniono przestępstwo, odparł: - Bez wątpienia. - Regulamin jest naruszany, a procedury są co najmniej naciągane, kiedy tylko można i kiedy trzeba, i kiedy nie trzeba. To po prostu jest rutyna, to jest organiczne - mówił. Grzegorz Braun oświadczył, że Konfederacja jest "od tego, żeby powagą traktowania spraw państwowych stwarzać stosowny punkt odniesienia". Według posła, PO i PiS, "z przystawkami rzecz jasna", uprawiają zapasy, ale "podstawowa, systemowa zasada ustrojowa III RP - my nie ruszamy waszych, wy nie ruszacie naszych - zostaje dochowana".