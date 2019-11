Sasin: powtórzyć głosowanie chciała posłanka PO

- Doszło do pewnego zamieszania, nie działała część urządzeń do głosowania - powiedział Jacek Sasin.

- Liczni posłowie zgłaszali trudności w głosowaniu. Sam widziałem las rąk wśród posłów Koalicji Obywatelskiej, opozycji, kiedy pani marszałek pytała, komu nie działa to urządzenie do głosowania, no i w konsekwencji konieczne było zarządzenie powtórzenia tego głosowania przez marszałek - tłumaczył w Polsat News minister aktywów państwowych.

W sprawie wyboru członków KRS głosowano dwa razy. Pierwsze głosowanie zostało przerwane po tym, jak marszałek Sejmu Elżbieta Witek (PiS) otrzymała sygnały, że doszło do problemów z głosowaniem. Na nagraniu z obrad w pewnym momencie słychać słowa "Trzeba anulować, bo my przegramy...". Według przedstawicieli opozycji, słowa te wypowiada jedna z posłanek PiS. Po pojawieniu się sygnałów o problemach z głosowaniem marszałek Witek podjęła decyzję o anulowaniu głosowania. W drugim głosowaniu większość zdobyli kandydaci PiS.

Inne zdanie zaprezentował minister Sasin. Jego zdaniem, nagrana wypowiedź posłanki PiS o konieczności anulowania głosowania oraz decyzja marszałek Sejmu to "dwa zdarzenia całkowicie od siebie niezależne". -Słyszymy posłankę, która wyraża taką opinię do marszałka Terleckiego stojąc sobie tam wśród posłów Prawa i Sprawiedliwości - powiedział Sasin. Na uwagę, że wypowiedź zarejestrowały mikrofony, czyli posłanka nie mogła znajdować się daleko od marszałek, minister odparł, że sejmowe mikrofony "bardzo dobrze ściągają", o czym świadczą głosy z sali ujęte w stenogramach posiedzeń.

Według opozycji, sprawa głosowania nadaje się do prokuratury. - Niestety, myślałem, że będzie inaczej w tej kadencji Sejmu, ale my przywykliśmy do tego, że opozycja przy każdej okazji szuka awantury i szuka próby podważenia demokratycznych rozstrzygnięć w parlamencie - skomentował Sasin. Według niego, wybory członków KRS zostały rozstrzygnięte "w demokratycznym głosowaniu".

- Przypominam sobie liczne sytuacje, kiedy były zgłaszane różne głosowania do prokuratury. To nie jest tak, że głosowania w Sejmie podlegają ocenie prokuratorów. Głosowania są obiektywne. Jest na tablicy wynik wyborów. Opozycja powinna się wreszcie pogodzić z tym, że przegrała wybory, po raz kolejny przegrała wybory i nie ma większości w parlamencie i w związku z tym nie jest w stanie forsować swoich pomysłów czy wybierać swoich kandydatów. To normalna demokratyczna procedura, dla opozycji widać nie jest to normalne, że ten kto ma większość ten jest w stanie w parlamencie przegłosować swoich kandydatów - mówił Sasin.

Jego zdaniem, marszałek Sejmu zachowała się prawidłowo. - Marszałek musi stać na straży tego, aby każdy poseł mógł zrealizować swoje prawo do zagłosowania w ważnym głosowaniu - zaznaczył.

- Jeśli były zgłaszane z sali liczne uwagi, że nie działa aparatura do głosowania, że posłowie nie są w stanie prawidłowo oddać głosu, to nie miała pani marszałek innego wyjścia, jak powtórzyć to głosowanie - podkreślił.