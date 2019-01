Niemcy i Francja podpisały traktat: Duża chmura nad Akwizgranem

Zadziwiające, jak mało konkretów zawiera nowy traktat między dwoma krajami, które chcą przewodzić Unii Europejskiej. Niemcy i Francja podpisały go dziś w nieokrągłą 56. rocznicę traktatu elizejskiego.

Inne czasy, inna Europa, inny świat. I inne możliwości. Schodząca ze sceny Angela Merkel i poturbowany przez żółte kamizelki Emmanuel Macron, to nie Konrad Adenauer i Charles de Gaulle w szczytowej formie (szczytowej przynajmniej w sprawach zachodnioeuropejskich, bo na niemieckim podwórku pozycja Adenauera słabła po podniesieniu rządowej ręki na wolność prasy i dziesięć miesięcy po podpisaniu traktatu elizejskiego nie był już kanclerzem).

W nowym traktacie "o niemiecko-francuskiej współpracy i integracji", który od miejsca podpisania – Akwizgranu, zwany jest akwizgrańskim, tuzin razy wspomina się o umacnianiu, kilka razy o pogłębianiu i zbliżaniu, ale nie w kontekście strefy euro. O niej nie ma nic (tylko mgliste słowa o, oczywiście umocnionej i pogłębionej, unii walutowej).

Plan Macrona - transfery pieniędzy ze zdyscyplinowanych i dysponujących oszczędnościami krajów północy, z Niemcami na czele, na zadłużone południe, z przodującą Francją - przechodzi na dobre do zamrażarki. A wraz z nimi marzenie o przywróceniu Francji takiej pozycji w UE, jaką mają Niemcy.

Pogłębienie i umocnienie dotyczy współpracy transgranicznej, wymiany młodzieży i nauki języków niemieckiego we Francji i francuskiego w Niemczech. Nie jest to oczywiście bez znaczenia, ale nie takiej nagrody spodziewał się Macron, gdy po pokonaniu Marine Le Pen wprowadzał się do Pałacu Elizejskiego.

Zapowiadało się, że w zamian za gospodarcze prezenty z Berlina, Paryż obdarzy go większą rolą polityczną w świecie. Z dużej chmury nad Akwizgranem spadł jednak mały deszcz.

Niemcy, co wyraził dwa miesiące temu wicekanclerz ze współrządzącej SPD Olaf Scholz, chciałyby, aby Francja podzieliła się z nimi (formalnie z całą UE) stałym miejscem w Radzie Bezpieczeństwa ONZ, jednym z ostatnich symboli francuskiej wielkości. Zamiast tego uzyskują poparcie dla swojego liczącego kilkanaście lat projektu poszerzenia Rady o nowych członków (wtedy była mowa jeszcze o Indiach, Japonii i Brazylii), którzy o to, co najistotniejsze, czyli przysługujące obecnym pięciu członkom prawo weta, miałyby walczyć w przyszłości. Możliwość realizacji tego projektu w dzisiejszym podzielonym świecie jest bliska zeru, obietnica niewiele Francuzów kosztuje.

Zaniepokoić się można zapowiedzią umocnienia i pogłębienia współpracy militarnej Niemiec i Francji. Choć traktat wspomina o zobowiązaniach wynikających z członkostwa w NATO, ale czuć w nim wyrażaną już wcześniej w obu krajach - delikatnie to ujmując - nieufność do najważniejszego państwa sojuszu Ameryki, nie tylko tej Trumpa. Te krople akwizgrańskiego deszczu padają na flankę wschodnią. Nie orzeźwiajają. Zmuszają do przemyśleń i działań.