Spotkanie Andrzeja Dudy z Donaldem Tuskiem. Prezydent znów zaprosił premiera

W czwartek 25 kwietnia prezydent Andrzej Duda zaprosił premiera Donalda Tuska (PO) na spotkanie w Pałacu Prezydenckim. Rozmowa miała odbyć się 1 maja. Okazało się, że w tym terminie szef rządu nie pojawi się w siedzibie prezydenta.

Centrum Informacyjne Rządu podało 25 kwietnia, że "w najbliższych dniach" premier Tusk ograniczy aktywność publiczną. "Jest to związane ze stwierdzonym zapaleniem płuc, w związku z czym konieczne jest podjęcie leczenia" - brzmiał komunikat, w którym dodano, że po zakończeniu kuracji Donald Tusk powróci do swoich obowiązków.

Donald Tusk pokazał się publicznie, prezydent znów zaprasza premiera

We wtorek Donald Tusk publicznie wygłosił oświadczenie, w którym mówił o rocznicy wejścia Polski do Unii Europejskiej oraz konferencji prokuratora krajowego. Tego samego dnia po południu do spotkania prezydenta z premierem na konferencji prasowej przed Pałacem Prezydenckim odniósł się Wojciech Kolarski, sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta, nieoficjalnie kandydat PiS w wyborach do Parlamentu Europejskiego.