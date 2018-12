Turcja: Katastrofa kolejowa. Pociąg uderzył w wiadukt

W wypadku zginęły cztery osoby, a 43 zostały ranne.

Do uderzenia pociągu w wiadukt miało dojść w wyniku jego kolizji z innym pociągiem - podał gubernator Ankary Vasip Sahin.

Worrying pictures and reports of high-speed train in #Ankara crashing into overpass and reports of casualties. More to come. https://t.co/m4wdwecqnb