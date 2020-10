Kwarantanna nie blokuje pracy zdalnej pod warunkiem, że pracownik jest zdrowy

Pracownik przebywający w kwarantannie może pracować z domu, jeżeli jest zdrowy. Pracy w tym systemie nie można polecić osobie odizolowanej z powodu choroby lub sprawującej opiekę nad członkiem rodziny.

Według danych opublikowanych przez Główny Urząd Statystyczny na koniec czerwca 2020 r. 10,2 proc. pracowników pracowało zdalnie. Było to o 0,8 proc. mniej niż w końcu marca 2020 r. Najwięcej osób pracujących zdalnie było w regionie warszawskim – w system pracy zdalnej przeszedł tam prawie co piąty pracownik. W związku z gwałtownym wzrostem zakażeń COVID-19 coraz więcej firm szykuje się na powrót do tego systemu.

Praca zdalna staje się coraz bardziej popularnym narzędziem w walce z pandemią koronawirusa. Pewne kwestie związane ze stosowaniem tego systemu wykonywania pracy pozostają jednak problematyczne. Chodzi np. o możliwość powierzenia pracownikowi pracy zdalnej w czasie odbywania kwarantanny.

Cel odosobnienia

Zgodnie z definicją zawartą w ustawie z 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (tekst jedn. DzU z 2019 r., poz. 1239 ze zm.) „kwarantanna" oznac...

