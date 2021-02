Praca zdalna nie pozbawia wolnego na opiekę nad dzieckiem

Kodeksowe zwolnienie od pracy w celu sprawowania opieki nad dzieckiem, które nie ukończyło 14 lat, przysługuje również pracownikom wykonującym swoje obowiązki zdalnie.

Wśród często pojawiających się w praktyce stosowania prawa pracy w dobie pandemii pytań z zakresu stosunku pracy na wyróżnienie zasługuje kwestia możliwości uzyskania zwolnienia od pracy na opiekę nad dzieckiem. Skorzystanie z tego zwolnienia powoduje szczególne trudności w sytuacji, gdy pracownik wykonuje pracę w formie zdalnej.

Czy praca w formie zdalnej wyłącza możliwość uzyskania zwolnienia od pracy na opiekę? Zdecydowanie nie.

16 godzin lub 2 dni

Na początku należy wskazać, czym jest zwolnienie od pracy na opiekę. Zgodnie

z art. 188 kodeksu pracy, pracownikowi wychowującemu przynajmniej jedno dziecko w wieku do 14 lat przysługuje w ciągu roku kalendarzowego zwolnienie od pracy w wymiarze 16 godzin albo 2 dni z zachowaniem prawa do wynagrodzenia. Przede wszystkim należy przypomnieć, że wykonywanie pracy w sposób zdalny wpływa jedynie (co do zasady) na miejsce jej wykonywania. Jeśli nie ustalono ina...

