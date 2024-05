Dziś o godz. 9:00 rozpocznie się matura z matematyki na poziomie podstawowym. Jest to jeden z trzech egzaminów obowiązkowych, do którego podejdą tegoroczni maturzyści. Trwa on 180 minut (3 godziny zegarowe) i składa się z ruchomej liczby zadań — od 7 do 13 zadań otwartych i zbioru zadań zamkniętych. W 2023 roku uczniowie stanęli przed łącznie 31 zadaniami do rozwiązania.

Reklama

Rzeczpospolita jeszcze dziś poda przykładowe rozwiązania zadań maturalnych. Na wyniki uczniowie będą musieli jednak trochę zaczekać.

Czytaj więcej Matura i egzamin ósmoklasisty Wyniki matur: gdzie i kiedy? Podajemy najważniejsze informacje Matury 2024 zbliżają się wielkimi krokami. Dla tych, którzy zainteresowani są tym, kiedy będą mogli poznać wyniki egzaminu maturalnego i w jakim miejscu będą mogli je odnaleźć, podajemy garść najważniejszych informacji.

Matura 2024. Rozwiązania podadzą nam eksperci

Rozwiązania arkuszy maturalnych zaproponują współpracujący z „Rzeczpospolitą” eksperci z Wydawnictw Szkolnych i Pedagogicznych. Na naszych łamach prezentowaliśmy już proponowane rozwiązania arkuszy maturalnych z matury podstawowej z języka polskiego.