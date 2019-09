Klucz do tajemnicy Pileckiego

Ekspozycję „Ochotnik do Auschwitz" można będzie oglądać do marca 2020 roku, towarzyszyć jej będą warsztaty edukacyjne dla niemieckiej młodzieży. Zdaniem Hanny Radziejowskiej, kuratora wystawy i szefowej oddziału Instytutu Pileckiego, wystawa jest skierowana do „odbiorcy niemieckiego i, szerzej, zachodniego, opowiada tak naprawdę o doświadczeniu Polski podczas wojny". Drugim kuratorem jest brytyjski dziennikarz Jack Fairweather, autor książki o Pileckim.