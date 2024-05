Szefowie firm lotniczych i analitycy twierdzili, że ceny biletów lotniczych wzrosną znów w tym roku, bo ograniczone moce przewozowe i odraczane terminy dostaw nowych maszyn wpłyną na liczbę dostępnych samolotów, mimo rosnącego popytu na przewozy. Tymczasem szef największej w Europie taniej linii lotniczej powiedział na spotkaniu z dziennikarzami w Brukseli, że te ceny nie wzrosną tak szybko, jak zakładano.

Reklama

Czytaj więcej Transport Ryanair przegrywa w Hiszpanii, zapłaci załodze więcej Ryanair przegrał w Sądzie Najwyższym Hiszpanii apelację od wyroku sądu II instancji, który wcześniej anulował decyzję linii o obniżeniu siatki płac i skróceniu okresu odpoczynku po lotach pracownikom podjętą w lipcu 2020 po ograniczeniu lotów w warunkach pandemii. Hiszpańskich pracowników reprezentował związek USO.

Ryanair zapowiada wyższe ceny biletów na lato

- Jeśli chodzi o lato, to sądziliśmy, że wzrosną do 10 proc., a tymczasem wygląda na to, że utrzymają się na stałym poziomie w ujęciu rocznym albo mogą wzrosnąć o 5 proc. To zaskakujące, bo wiele maszyn Airbusa jest uziemionych z powodu przeglądów serwisowych — powiedział O'Leary.

Po jego wypowiedzi, akcje Ryanaira staniały o ponad 4 proc., a przed spotkaniem z dziennikarzami zyskiwały 2 proc. — podał Reuter. Walory innych przewoźników także straciły, np. easyJeta o 5 proc., a Lufthansy o ponad 2,4 proc.

Bilety lotnicze są najdroższe w czerwcu i lipcu, a najtańsze od grudnia do lutego.