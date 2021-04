Teatry w hołdzie dla powstania w Getcie Warszawskim

Ponad 30 teatrów z całej Polski odpowiedziało na apel Gołdy Tencer o wspólne upamiętnienie rocznicy wybuchu Powstania w Getcie Warszawskim, przesyłając Teatrowi Żydowskiemu nagrane przez swoich aktorów interpretacje poezji o Zagładzie, w tym wiersze z tomu „Dzieci getta” Stefanii Ney (Stefanii Grodzieńskiej).

Nagrane utwory zostały zamieszczone w rocznicę powstania na profilach mediów społecznościowych teatrów biorących udział w projekcie, a Teatr Żydowski będzie emitował zmontowane materiały wszystkich teatrów od 19 kwietnia przez cały tydzień.

19 kwietnia 1943 roku to jedna z najważniejszych dat we współczesnej historii Polski. Tego dnia garstka bojowników z żydowskiego getta wystąpiła przeciwko nazistowskiej machinie, dopominając się o własną godność, bo tylko o to mogło wówczas w tej nierównej walce chodzić.