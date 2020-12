Tarcza finansowa 2.0 dla małych i dużych firm

Polski Fundusz Rozwoju proponuje pomoc dla przedsiębiorców, którzy na skutek pandemii znaleźli się w trudnej sytuacji finansowej. Jednak nie wszystkie firmy, które straciły przychody będą mogły liczyć na wsparcie.

Wnioski o wsparcie z PFR będzie można składać od stycznia 2021 r. (wcześniej musi na to wyrazić zgodę Komisja Europejska). W Sejmie procedowana jest też tzw. antykryzysowa ustawa branżowa (czeka na przyjęcie lub odrzucenie poprawek Senatu), która przewiduje m.in. postojowe, zwolnienie ze składek ZUS. W Tarczy Finansowej PFR 2.0 zaplanowano 35 mld zł na wsparcie dla mikro, małych i średnich oraz dużych firm, jeśli spełnią określone w programie pomocy warunki. W przypadku mikrofirm (zatrudniających od 1 do 9 pracowników z 38 branż PKD) – wysokość subwencji zależna będzie od liczby pracowników i spadku obrotów. Natomiast dla małych i średnich przedsiębiorców zatrudniających do 249 pracowników z 38 branż PKD – wysokość subwencji uzależniono od prognozy kosztów i przychodów oraz straty brutto.

Te same mechanizmy, ale skromniej

Jak oceniają propozycje pomocy przedstawiciele przedsiębiorców?

