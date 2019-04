Fiasko rozmów rządu z nauczycielami. Strajk na 95 procent Fotorzepa, Roman Bosiacki

Zwiększenie pensum nauczycielskiego z 18 do 22 lub 24 godzin, podwyżki do 8100 zł w 2023 roku - takie są główne założenia nowego paktu społecznego dla oświaty, jakie dziś zaproponowała nauczycielom Beata Szydło. - Nie ma powodu, by odwołać strajk - reagują wszystkie związki. FZZ deklaruje: bezterminowy strajk od 8 kwietnia.