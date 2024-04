W podstawie programowej dla szkół podstawowych i szkoły branżowej I stopnia Minister Edukacji proponuje by cele kształcenia ogólnego w szkole podstawowej uzupełniono o wymóg dbania o środowisko przyrodnicze, w tym klimat, w skali lokalnej i globalnej oraz dodaje wymóg dotyczący stosowania w pracy z uczniami założeń uniwersalnego projektowania, a w przypadku uczniów z niepełnosprawnościami, w tym uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, którym nauczanie dostosowuje się do ich możliwości psychofizycznych oraz tempa uczenia się – wprowadzono odwołanie do racjonalnych usprawnień, o których mowa w Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych.

Odchudzony program

Zmiany podstawy programowej kształcenia ogólnego dla II etapu edukacyjnego, czyli dla klas IV-VIII szkoły podstawowej obejmują przedmioty: język polski, język obcy nowożytny, język łaciński, język mniejszości narodowej lub etnicznej, język regionalny – kaszubski, historię, wiedzę o społeczeństwie, matematykę, biologię, geografię, chemię, fizykę, informatykę. Zaproponowane zmiany mają na celu zmniejszenie podstawy programowej kształcenia ogólnego o około 20% - między innymi usunięto z treści nauczania wymagania szczegółowe, które są niemożliwe lub bardzo trudne do zrealizowania w praktyce szkolnej oraz ograniczono wymagania związane z wiedzą teoretyczną lub encyklopedyczną na korzyść rozwijania umiejętności. Zmniejszono ilość materiału przeznaczoną do opanowania przez ucznia, co powinno przełożyć się na większą motywację do uczenia się, rozwijanie zdolności i zainteresowań oraz kształtowanie właściwych przekonań i postaw. Natomiast bez zmian pozostaje podstawa programowa kształcenia ogólnego w zakresie przedmiotów: przyroda, technika, muzyka, plastyka, edukacja dla bezpieczeństwa, wychowanie fizyczne, wychowanie do życia w rodzinie, etyka, a także kształcenie zintegrowane klas I-III.

Resort edukacji wskazuje w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla II etapu edukacyjnego (tj. klas IV–VIII) w zakresie języka polskiego, że na egzaminie ósmoklasisty nie obowiązuje znajomość treści i problematyki krótkich utworów literackich poznawanych w całości, utworów literackich poznawanych we fragmentach i utworów poetyckich dla klas IV–VI. Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej. Konieczne jest wskazanie, że na tym egzaminie wymagana jest znajomość części lektur obowiązkowych tj. pozycji książkowych poznawanych w całości, natomiast nie jest wymagana znajomość krótkich utworów literackich poznawanych w całości, utworów literackich poznawanych we fragmentach i utworów poetyckich dla klas IV–VI. Oczekiwanie od uczniów przystępujących do egzaminu ósmoklasisty znajomości problematyki krótkich tekstów, które były omawiane w klasach IV–VI przez jedną, dwie godziny lekcyjne jest wymaganiem nadmiarowym i nie jest konieczne do rzetelnego sprawdzenia umiejętności polonistycznych na egzaminie przeprowadzanym w klasie VIII. Należy dodać, że w latach 2019–2024 na egzaminie ósmoklasisty obowiązywały tylko lektury z klas VII i VIII.

Dla szkoły branżowej I stopnia także zaproponowano zmniejszenie podstawy programowej o około 20%. Natomiast bez zmian pozostaje podstawa programowa kształcenia ogólnego w zakresie przedmiotów: biznes i zarządzanie, edukacja dla bezpieczeństwa, wychowanie fizyczne, wychowanie do życia w rodzinie i etyka.