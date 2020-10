Pandemia: Inni wpadają w panikę, Szwedzi się relaksują

Szwecja łagodzi koronawirusowe zasady. Od początku przyjęła inną niż reszta Europy strategię zwalczania pandemii. Jej wadą jest liczba ofiar śmiertelnych.

Powitanie osiemdziesięciolatków Bengta i Karin Reimersów w domu dla seniorów w Nynäshamn było wzruszające. Bengt w przyłbicy, która teraz tu obowiązuje odwiedzających, nie mógł pozwolić sobie na przytulenie żony, więc wziął ją za ręce. Wprowadzony pół roku temu zakaz wizyt zniesiono 1 października i nareszcie od miesięcy starsze osoby mogą cieszyć się ze spotkania z rodziną w domach opieki. Poniżej dalsza część artykułu

Od 1 kwietnia małżeństwo Reimersów widziało się tylko trzy razy – na wolnym powietrzu. Z okazji 59. rocznicy ślubu wznosili toast za swoje zdrowie przedzieleni płytą z pleksi. Teraz ośrodek dla seniorów można odwiedzać pod pewnymi warunkami: nie wolno przebywać we wspólnych pomieszczeniach, wizyty trzeba rezerwować, a w ich czasie utrzymywać dystans i dezynfekować ręce.

Nie wszystkie domy opieki dla emerytów otworzyły jednak swoje podwoje. W regionie Dalarna liczba zakażeń się podwoiła i wizyty w domach dla seniorów są dozwolone tylko na powietrzu.

Inaczej myślą w Sztokholmie. Gdyby wybuch pandemii pojawił się na nowo lokalnie, to – jak uważa Erik Slottner, szef komitetu w radzie miasta zajmującego się starszymi – „Nie możemy utrzymywać długo zakazu odwiedzin. Społeczna izolacja to też niebezpieczeństwo i i może stanowić większe zagrożenie niż koronawirus".

Rząd zapowiada poluzowania innego rodzaju. Jeżeli liczba zakażeń nie wykaże niepokojących tendencji wzrostu, to od połowy października zezwoli na imprezy kulturalne i sportowe gromadzące do 500 osób. Teraz limit to 50 osób.

Jest jednak też mowa o obostrzeniach. Epidemiolog krajowy Anders Tegnell na ostatniej konferencji Agencji ds. Zdrowia Publicznego zapowiedział, że jeżeli ktoś zachorował na Covid-19, to inne osoby z nim mieszkające muszą zostać w domu przez siedem dni, także te, które nie mają objawów infekcji. „Dosyć bowiem dużo osób, poza miejscami pracy, zakaża się w domu" – wyjaśnił Tegnell. Nie chodzi o formalną kwarantannę i ci, którzy nie dostosują się do nowych reguł, prawdopodobnie nie będą za to karani. Osoby obęte tymi rekomendacjami mają też prawo do zasiłku chorobowego.

Reguły o izolacji nie odnoszą się do dzieci, które chodzą do przedszkoli, do szkół podstawowych oraz do specjalnych gimnazjów. Przedszkoli i podstawówek (do 9. klasy) nigdy zresztą podczas pandemii nie zamknięto.

Szwecja nigdy się nie zdecydowała na wprowadzenie lockdownu i gospodarka funkcjonowała prawie normalnie, gdyby nie przestoje spowodowane np. brakiem dostaw z zagranicy z powodu pandemii. Bardzo ucierpiał przemysł turystyczny i PKB w drugim kwartale spadł o 8,6 proc.

Szwedzi nie zrezygnowali w większym stopniu z chodzenia do kafejek i na siłownie. Kiedy szkoły rozpoczęły naukę w sierpniu, zatłoczyły się galerie i na wielu liniach metra i w autobusach trudno jest zachować społeczny dystans. Przy czym tylko bardzo niewielki procent używa maseczek wobec braku rekomendacji ze strony Agencji ds. Zdrowia Publicznego. Dyrektor opieki zdrowia w Sztokholmie Björn Eriksson wyraził ostatnio zaniepokojenie z powodu znacznego wzrostu zakażeń w stolicy i wobec faktu, że mieszkańcy „zaczęli się za bardzo relaksować".

Do tej pory z powodu Covid-19 zanotowano 5895 zgonów, czyli 583 na 1 mln mieszkańców. Szwecja wyraźnie się wyróżnia na tle innych krajów nordyckich, które gospodarkę zamrażały. W Norwegii wskaźnik to 51 na 1 mln mieszkańców, w Danii 113, w Finlandii 62.