Irlandzka kwadratura koła doścignęła Borisa Johnsona

Ustawa o rynku wewnętrznym miała być narzędziem, które wymusi na Brukseli ustępstwa w rokowaniach umowy o wolnym handlu, która ma wejść w życie z nowym rokiem. Przewidziano w niej, że Londyn będzie określał normy towarów i reguły ich wymiany w Irlandii Północnej, choć sam Johnson podpisał wcześniej porozumienie z Unią, które zakłada, że prowincja pozostanie częścią wspólnego rynku i będzie stosowała regulacje Zjednoczonej Europy. To miało być uderzenie w słaby punkt Wspólnoty, bo spełnienie brytyjskiej groźby zmusiłoby Irlandię, członka UE, do przywrócenia kontroli na granicy z Irlandią Północną i postawiło pod znakiem zapytania proces pokojowy zainicjowany przed 22 laty umową wielkopiątkową.

Jednak w poniedziałek wieczorem przed głosowaniem nad ustawą o rynku wewnętrznym 30 deputowanych torysów pod wodzą Boba Neila opowiedziało się przeciw propozycji Johnsona, a kolejnych kilkudziesięciu zapowiedziało, że wstrzyma się od głosu. To może oznaczać, że ustawa, która ma zostać ostatecznie przyjęta przez Westminster w przyszłym tygodniu, zostanie odrzucona.

Z apelem o odrzucenie umowy zwrócili się też wszyscy żyjący, byli liderzy Partii Konserwatywnej: David Cameron, Theresa May, John Major i Lord Howard. Ponieważ przyłączyli się do nich także laburzyści: Tony Blair i Gordon Brown, oznacza to, że również wszyscy żyjący byli premierzy uznali inicjatywę Johnsona za niedopuszczalną.