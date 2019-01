Europejskie media o brexicie: Wszystko jest możliwe

"Obecnie wszystko jest możliwe, zarówno na scenie politycznej, jak i w kwestii przyszłości brexitu" - tak francuski "Le Monde" opisuje wynik głosowania nad umową wynegocjowaną przez Theresę May ws. warunków brexitu, którą 15 stycznia dużą większością głosów odrzuciła Izba Gmin.

Europejskie media nie kryją zaskoczenia skalą porażki premier May. Za jej umową zagłosowało tylko 202 parlamentarzystów, przeciw było 435, w tym wielu parlamentarzystów jej ugrupowania.

Poniżej dalsza część artykułu

"Le Monde" zastanawia się, czy May jest w stanie "przetrwać politycznie" kryzys spowodowany głosowaniem w Izbie Gmin i dodaje, że "kosmetyczne działania nie wystarczą, aby zmienić stanowisko parlamentarzystów" ws. jej umowy. Wielka Brytania powinna opuścić UE 29 marca. Odrzucenie umowy May oznacza, że w tym terminie może dojść do tzw. twardego brexitu - czyli w praktyce zerwania większości więzi łączących dziś Londyn z państwami Unii Europejskiej.

"To uruchamia nową dynamikę" - zauważa "Le Monde" komentując wynik głosowania w Izbie Gmin.

"Le Figaro" pisze o głosowaniu jako "najważniejszej porażce w historii brytyjskiej demokracji parlamentarnej", która "pogrążyła kraj jeszcze głębiej w chaosie". Na to samo wskazuje lewicowy "Liberation".

Według "Le Figaro" jeśli Jeremy Corbyn, lider Partii Pracy, chce uniknąć drugiego referendum ws. brexitu musi rozpocząć rozmowy o kompromisie z May, co jednak - jak dodaje dziennik - jest mało prawdopodobne.

"Liberation" zauważa, że w normalnych okolicznościach skala porażki May doprowadziłaby do jej natychmiastowej rezygnacji". "Ale od czasu referendum ws. brexitu dwa i pół roku temu... nie żyjemy już w normalnych okolicznościach" - dodaje "Liberation".

Niemieckie "Bild" i "Handelsblatt" piszą o "chaosie" i "bałaganie". Z kolei "Sueddeutsche Zeitung" pisze, że Wielka Brytania stała się "niemożliwa do rządzenia".

"Frankfurter Allgemeine Zeitung" stwierdza, że "interesujące będzie obserwowanie co się teraz wydarzy".

"Die Welt" pyta "quo vadis Brytanio?" i dodaje, że May prawdopodobnie "liczy na pragmatyzm Brukseli".

Austriacka "Die Presse" podkreśla, że nie można odmówić May tego, iż walczyła do samego końca o polityczne przetrwanie.

Z kolei na łamach hiszpańskiego "El Periodico" Begona Arce zauważa, że May "osiągnęła niemożliwe jednocząc konserwatystów z opozycją przeciwko swojemu planowi ws. brexitu".

Sebastian Borger z austriackiego "Der Standard" zarzuca May, że "postawiła interes partyjny przed interesem państwa".

Z kolei belgijski "De Morgen" pisze, że jedynym krokiem w przód będzie "pozwolenie Brytyjczykom wybrać jak rozsupłać ten węzeł gordyjski w drodze referendum".