Koronawirus: zasady funkcjonowania kin i teatrów po 1 czerwca 2020 r.

Co drugi fotel na widowni pozostanie pusty, a ręce przy wejściu każdy będzie musiał zdezynfekować. To sposób na bezpieczne przeżywanie sztuki.

W najbliższą sobotę, 30 maja, rozpoczyna się czwarty etap odmrażania gospodarki. Tym razem rząd postawił na kulturę: kina, teatry, oraz sport amatorski: baseny czy siłownie. Na dyskotekę trzeba jeszcze poczekać, podobnie jak na saunę. Poniżej dalsza część artykułu

Rażące zaniedbania Od 30 maja w przestrzeniach otwartych dozwolona jest organizacja imprez kulturalnych, zgromadzeń, a także koncertów plenerowych, w których bierze udział do 150 osób. Uczestnicy tych ostatnich muszą jednak zasłaniać usta i nos – chodzi o maseczki lub przyłbice – lub zachować dwumetrowy dystans. To nie wszystko. Trzeba się będzie także poddać reżimowi sanitarnemu przewidzianemu dla tego rodzaju imprez w czasie pandemii koronawirusa.

Pustka na widowni Od 6 czerwca ruszyć mają także kina i teatry. Już dziś wiadomo, że właściciele tych pierwszych mają problem, czy podjąć próbę uruchomienia działalności czy jeszcze poczekać. Powód? Wielu takie odmrożenie się nie kalkuluje. Chodzi o możliwość sprzedaży biletów tylko na co drugie miejsce na widowni.

Nie dość, że zajęte będzie tylko 50 proc. miejsc na sali, to jeszcze każdy widz spędzi seans w maseczce na twarzy. Ten obowiązek może zniechęcić wielu kinomanów.

Musimy brać pod uwagę, że w takich obiektach nie będą działać szatnie, a przy wejściu pojawią się miejsca do dezynfekcji rąk.

W żadnej z toalet nie będą działać suszarki do rąk, a i przerwa pomiędzy seansami czy spektaklami będzie dłuższa. Powód? Dezynfekcja miejsc siedzących i sal. Ograniczony może być także bufet w kinach – chodzi o to, by napoje lub przekąski były sprzedawane w opakowaniach jednorazowych.

Małe kina się cieszą. Gorzej z sieciówkami. Te potrzebują dużo więcej czasu na przygotowanie sal do uruchomienia.

Jak wszyscy zapewniają, zadbają o zaplecze sanitarne, które „umożliwi wszystkim przyjemny i bezproblemowy udział w seansach filmowych". Kina zostaną wyposażone w specjalne oznakowania graficzne ułatwiające zachowanie dystansu między klientami w kolejkach do kas. Osobom kupującym bilety w kinie rekomendowane będą płatności bezgotówkowe.

Od 18 maja w Polsce mogą działać kina samochodowe i plenerowe. W trzecim etapie odmrażania gospodarki dopuszczono powrót na plany filmowe i wznowienie przez instytucje kultury prób, ćwiczeń oraz nagrań audio i wideo.

Wesele w czasie zarazy Od 6 czerwca hucznie, choć ciągle jeszcze z ograniczeniami, będą się mogły odbywać np. wesela i inne uroczystości rodzinne.

Chodzi o uroczystości, w których bierze udział do 150 osób. Co ważne, weselnicy w trakcie imprezy nie muszą nosić maseczek. Zalecane jest jednak zachowanie dwumetrowego odstępu między nieznajomymi (choć w tańcu trudno to sobie wyobrazić). Organizatorzy imprezy będą musieli zadbać o częstą dezynfekcję sali i miejsc odpoczynku dla gości.

Lunch na mieście Jest szansa, że w restauracjach, pubach i barach będzie tłoczniej.

Choć pozostanie odstęp dwóch metrów między stolikami, to jednak przestaje obowiązywać wymagany metraż – 4 mkw. na klienta. A to pozwoli przyjąć więcej gości.

Bez zmian pozostaje obowiązkowa dezynfekcja rąk po wejściu do lokalu, rezerwacja telefoniczna stolika, by nie powodować tłoku przed wejściem, i wprowadzenie do restauracji przez obsługę lokalu. Wszystko ma być pod kontrolą.

Ważne jest także, by pamiętać, że do chwili zajęcia stolika gość jest zobowiązany mieć na twarzy maseczkę. Nie wolno też korzystać z barów czy barów sałatkowych. Posiłki do stolika przynosi kelner.