Koronawirus: Gdzie nie trzeba nosić maseczek od 30 maja 2020 r. Od lewej Łukasz Szumowski i Mateusz Morawiecki KPRM

Od 30 maja w przestrzeni publicznej – las, parki, bulwary, ulice – możemy przestać nosić maseczki czy zakrywać twarz. To najnowsza decyzja premiera. Co to oznacza? W czasie porannego joggingu w lesie czy spaceru z psem w końcu da się odetchnąć pełną piersią.