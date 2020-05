Koronawirus: co warto wiedzieć o odmrożeniu sądów, teatrów, kin i siłowni

Czytaj w poradniku:

W sali rozpraw tylko w maseczce

Wymiar sprawiedliwości musi działać nawet w czasie zarazy. I zaczyna się odmrażać. Sądy będą jednak rządzić się swoimi prawami, ale jego petenci nadal muszą zachować dodatkowe środki bezpieczeństwa.

Nie wszędzie trzeba będzie zakrywać twarz

Od 30 maja w przestrzeni publicznej – las, parki, bulwary, ulice – możemy przestać nosić maseczki czy zakrywać twarz. To najnowsza decyzja premiera. Co to oznacza? W czasie porannego joggingu w lesie czy spaceru z psem w końcu da się odetchnąć pełną piersią.

Pomimo zarazy pływanie i fitness będzie możliwe

Na siłowniach będzie mniejszy ruch. Co drugie urządzenie musi być wyłączone z użytku.

Od czerwca teatr, kino, koncert na pół gwizdka

Co drugi fotel na widowni pozostanie pusty, a ręce przy wejściu każdy będzie musiał zdezynfekować. To sposób na bezpieczne przeżywanie sztuki.

50 proc. miejsc będzie można zająć w kinach czy teatrach. Chodzi o odstęp



30 tys. zł to maksymalna kara od sanepidu za nieprzestrzeganie zaleceń bezpieczeństwa