Koronawirus: funkcjonowanie siłowni i basenów po 1 czerwca 2020 r.

Na otwartych osiedlowych placach zabaw obowiązywać będzie obowiązkowy bezpieczny odstęp 2 m odległości pomiędzy dziećmi. Kolejnym elementem dbania o bezpieczeństwo najmłodszych będzie zalecenie, by właściciel placu zabaw – np. spółdzielnia mieszkaniowa albo gmina – dbał o stałą dezynfekcję huśtawek, zjeżdżalni i innych sprzętów. Ponieważ będzie to jednak trudno wyegzekwować, w praktyce eksperci radzą, by w tej sytuacji nosić ze sobą płyn odkażający i samemu dezynfekować powierzchnie, z których ma korzystać bawiące się dziecko. W związku z tym, że od soboty znika obowiązek noszenia maseczek na otwartej przestrzeni, dzieci będą mogły swobodnie biegać i się bawić.