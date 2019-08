Produkcja wyrobów nieakcyzowych w składzie podatkowym

Wnioskodawcą była spółka produkująca w składzie podatkowym płyny do papierosów elektronicznych. Z uwagi na wymogi przepisów prawa farmaceutycznego dotyczące warunków produkcji, m.in. aromatów i innych dodatków chemicznych, niebędących wyrobami akcyzowymi, od 1 stycznia 2019 r. spółka chciała produkować te wyroby z wykorzystaniem istniejącej w składzie podatkowym infrastruktury. Układ pomieszczeń składu podatkowego miał jej umożliwiać oddzielenie produkcji płynu do papierosów elektronicznych od pozostałych produktów. Miejsca składowania poszczególnych wyrobów miały być wydzielone, a produkcja poszczególnych wyrobów monitorowana za pomocą programu komputerowego, który umożliwiał śledzenie i zapisywanie jej poszczególnych etapów.

Spółka planowała opisanie procesów produkcyjnych w aktach weryfikacyjnych składu podatkowego oraz ustalenie z organem podatkowym sposobu dokumentowania tej produkcji. Spółka powzięła wątpliwość, czy możliwe jest wykorzystanie infrastruktury składu podatkowego do produkcji wyrobów nieakcyzowych, a jeśli tak – to czy będzie miała obowiązek ujmowania tej produkcji w ewidencji prowadzonej przez skład podatkowy, o której mowa w art. 138a ustawy akcyzowej. Dlatego zwróciła się z tym pytaniem do dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, który przyznał jej rację, stwierdzając, że przepisy ustawy akcyzowej nie zakazują prowadzenia w składzie podatkowym produkcji zarówno wyrobów akcyzowych, jak i nieakcyzowych i nie jest to uwarunkowane spełnieniem jakichkolwiek warunków formalnych. Zrobił to jednak dopiero po wyroku WSA w Lublinie, uchylającym poprzednio wydaną, niekorzystną dla spółki, interpretację indywidualną.