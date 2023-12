U przedsiębiorców na ryczałcie (których jest już prawie 900 tysięcy) składka zdrowotna uzależniona jest od przychodów z działalności. Jeśli przekroczą limit tych przychodów, będą dopłacać do ZUS.

– Przekroczenie progu o złotówkę może spowodować dopłatę nawet powyżej 9 tys. zł – mówi Piotr Juszczyk, doradca podatkowy w inFakt.

Przypomnijmy, że przedsiębiorcy na ryczałcie są podzieleni na trzy grupy. W pierwszej (przychody do 60 tys. zł) płacą miesięcznie 376,16 zł składki zdrowotnej. W drugiej (przychody od 60 tys. do 300 tys. zł) wynosi 626,93 zł. Najlepiej zarabiający, powyżej 300 tys. zł, płacą co miesiąc 1128,48 zł.

Skutki przekroczenia limitu

Rocznie kwota na ubezpieczenie zdrowotne wynosi przy małych przychodach 4513,92 zł, średnich 7523,16 zł, a największych 13 541,79 zł.

Dlaczego ryczałtowcom grozi dopłata składki? Wynika to z zasad jej rozliczania. Jeśli na początku roku przedsiębiorca znajduje się w niższym progu, płaci mniejszą kwotę. Za miesiąc, w którym przekroczy limit przychodu (i za następne), odprowadza już wyższą składkę. Przekroczenie progu przychodów powoduje jednak, że ta wyższa składka obowiązuje za cały rok. I po jego zakończeniu musi dopłacić różnicę.