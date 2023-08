Takie zmiany przewidują projekty nowelizacji dwóch rozporządzeń, które właśnie trafiły do uzgodnień.

Pierwszy wydłuża końcowy termin udzielania pomocy publicznej (stanowiącej pomoc de minimis) w formie przyznania środków na refundację kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej w sektorze rybołówstwa i akwakultury. Firmy z tej branży będą mogło się o to ubiegać do 30 czerwca 2024 r. r. Ale to nie wszystko.

Kolejnym projektem wydłużono (do 30 czerwca 2024 r.) końcowy termin udzielania refundacji składek na ubezpieczenia społeczne (stanowiącej pomoc de minimis) w tym samym sektorze ( tj. rybołówstwie i akwakulturze).

Potrzeba zmian wynika z regulacji unijnych w tym zakresie. Rozporządzenia mają wejść w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia z mocą od 1 lipca 2023

Etap legislacyjny: uzgodnienia