ZUS wydał mniej na ofiary wypadków przy pracy

– Wynika to z bardziej realistycznego spojrzenia ZUS na to, czy dana osoba faktycznie nie może podjąć pracy. W latach 90. XX w. to podejście było bardziej liberalne. Większa hojność ZUS w przyznawaniu rent była wówczas swoistego rodzaju próbą łagodzenia skutków wysokiego bezrobocia. Na przestrzeni ostatnich trzech dekad zmieniły się jednak instrumenty adresowane do osób, które stały się narażone na niezdolność do pracy. Większy nacisk kładziony jest na pomoc w powrocie do aktywności zawodowej zamiast wysyłania na rentę, a firmy również chętniej zatrudniają osoby z niepełnosprawnościami – dodaje.

53,5 roku to średni wiek osób, którym przyznano w 2022 r. rentę wypadkową

Orzecznictwo

Kwestie uznania danego zdarzenia za wypadek przy pracy często budzą wątpliwości. W efekcie sprawy tego typu niejednokrotnie rozstrzygają sądy.

I tak, w niedawnym wyroku SN uznał, że zatrucie kanapką z kiełbasą podczas przerwy, powodujące śmierć pracownika, może być uznane za wypadek przy pracy (sygn. I PSKP 28/22).

W innym orzeczeniu SN wskazał (sygn. I PSK 97/22), że występowanie u pracownika schorzeń nie wyklucza uznania konkretnego zdarzenia za wypadek przy pracy, jeżeli w środowisku zawodowym zaistniały czynniki przyspieszające bądź pogłębiające proces chorobowy (nadmierny wysiłek fizyczny, psychiczny lub silny stres).