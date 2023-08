Powrót na mały ZUS+: niższe składki, większy podatek

Zgodnie z obowiązującymi od 1 sierpnia przepisami, przedsiębiorcy, którym skończył się w tym roku mały ZUS + (po 36 miesiącach korzystania), mogą na niego wrócić (na 12 miesięcy). Jeśli chcą już za wrzesień odprowadzać niższe składki na ubezpieczenia społeczne (i ewentualnie w ogóle nie płacić na Fundusz Pracy), muszą załatwić formalności w sierpniu. I przy tym pamiętać, że zmniejszenie tych kwot oznacza wyższy dochód z działalności i większy podatek.

Wyrejestrowanie i zgłoszenie

Jak wrócić na mały ZUS+? Jeśli w pierwszej połowie 2023 r. skończyła nam się preferencja i zgłosiliśmy się do ubezpieczeń z kodem 05 10 (lub 05 12), to teraz musimy go zmienić na 05 90 (lub 05 92). W tym celu powinniśmy wysłać do ZUS deklarację ZUS ZWUA (wyrejestrowanie z ubezpieczeń), a następnie ZUS ZUA (zgłoszenie do ubezpieczeń). Ulga zacznie obowiązywać od 1. dnia następnego miesiąca (przez 12 miesięcy). Jeśli więc przeprowadzimy całą operację w sierpniu, składki za wrzesień, które płacimy do 20 października, będą już niższe – tłumaczy ZUS. Dodaje, że wyrejestrowując się i zgłaszając do ubezpieczeń, należy wskazać datę 1 września 2023 r.

Czy wracając na preferencyjne rozliczenie, trzeba składać deklarację ZUS DRA cz. II bądź ZUS RCA cz. II? Nie trzeba. Przedsiębiorca, który w tym roku korzystał z małego ZUS+, składał już te deklaracje. Nie musi ich dodatkowo przesyłać. Ma już ustaloną na ten rok podstawę wymiaru składek – wyjaśnia ZUS.

Nowy dochód po korekcie

– Przedsiębiorcę wracającego na mały ZUS+ obowiązują kwoty podane we wcześniejszej deklaracji ZUS DRA cz. II lub ZUS RCA cz. II – mówi Piotr Juszczyk, doradca podatkowy w InFakt. Przypomina, że prawo do preferencyjnych, niższych składek mają ci, których ubiegłoroczne przychody nie przekraczają 120 tys. zł. Aby ustalić podstawę wymiaru małego ZUS+, musieli obliczyć dochód z działalności gospodarczej. U ryczałtowców wynosi połowę przychodu. U przedsiębiorców na skali dochód to przychód minus koszty.