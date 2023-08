Zuzanna przystąpiła do małego ZUS plus od 1 czerwca 2020 roku. Do 31 maja 2023 roku wykorzystała 36 miesięcy ulgi. Od 1 czerwca opłaca składki na ubezpieczenia społeczne od 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego (4161 zł). Jeśli we wrześniu Zuzanna zgłosi się do ubezpieczeń z kodem 0590, będzie miała prawo do dodatkowych 12 miesięcy ulgi, licząc od 1 października 2023 roku.

Dlatego w zgłoszeniu do ubezpieczeń należy wskazać datę podlegania ubezpieczeniom od 1 października 2023 r. Może je wykorzystać również w 2024 roku i następnych latach, o ile spełni pozostałe warunki ustawowe.

Przykład 4

Dariusz przystąpił do małego ZUS plus od 1 marca 2020 roku. Do 28 lutego 2023 roku wykorzystał 36 miesięcy ulgi. Od 1 marca opłaca składki na ubezpieczenia społeczne na ogólnych zasadach (art. 18 ust. 8 ustawy systemowej) i zgłosił się z kodem tytułu ubezpieczenia 0510. Jeżeli do 31 grudnia nie złoży zgłoszenia z kodem 0590, oznacza to, że rezygnuje z przedłużenia ulgi.

Jak czytamy na stronie ZUS, osoby, którym w pierwszej połowie 2023 roku skończył się mały ZUS plus i przestały prowadzić działalność, również mogą skorzystać z przedłużenia ulgi. Trzeba wtedy ponownie zgłosić się do ubezpieczeń społecznych lub ubezpieczenia zdrowotnego. Tych osób nie obowiązuje termin 31 grudnia 2023 roku na dokonanie tego zgłoszenia – mogą to zrobić również później.