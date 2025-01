Znów zawrzało w prokuraturze z powodu wynagrodzeń. Od kiedy podwyżki?

Wśród prokuratorów podniosło się larum. Zwłaszcza że część z nich otrzymała już tzw. dekrety ustalające wysokość wynagrodzenia na nowych zasadach, a część usłyszała, że za styczeń będzie otrzymywać wynagrodzenia na starych zasadach.

– Po kilku latach naruszania prawa w kształtowaniu wynagrodzeń prokuratorskich wydawało się, że problemy są za nami. Tymczasem wygląda na to, że znowu w styczniu wynagrodzenia większości prokuratorów i asesorów mogą zostać naliczone nieprawidłowo. Jest to tym bardziej dziwne, że płace naszych kolegów-sędziów nalicza się w sposób zgodny z prawem – mówi Jacek Skała, przewodniczący Związku Zawodowego Prokuratorów i Pracowników Prokuratury RP.

Jak przypomina, przed sądami toczą się tysiące postępowań w związku z bezprawnym zamrożeniem płac w latach 2021–2023.

– Czekają nas kolejne, w związku z odsetkami za zwłokę za rok 2023, kiedy to wyrównanie po stoczonej przez nas batalii wypłacono dopiero w grudniu. Warto byłoby uniknąć kolejnych procesów, bo są to dodatkowe koszty, nie tylko odsetek, ale i zastępstw procesowych. Dlatego zwróciliśmy się do Prokuratury Krajowej z pismem, wskazując na konieczność stosowania ustawy – Prawo o prokuraturze, a nie przepisów, które nie dotyczą prokuratorów i asesorów, i na zasadach analogicznych jak w sądach – dodaje prokurator Skała.

Wynagrodzenia prokuratorów. Zalecenie na czas bez ustawy budżetowej

Tymczasem Anna Adamiak, rzecznik prasowy prokuratora krajowego, uspokaja, że pismo było wysłane w zupełnie innej rzeczywistości prawnej, gdy ustawa budżetowa czekała na decyzję głowy państwa. Chodziło o uniknięcie potencjalnego naruszenia dyscypliny budżetowej, gdyby z jakichś powodów ustawa budżetowa nie została przez prezydenta podpisana. – 20 stycznia ustawa została ogłoszona, jest już obowiązującym aktem prawnym, w związku z czym stanowi podstawę do wypłaty wynagrodzenia – informuje prok. Adamiak.