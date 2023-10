Przepisy o adwokatach i radcach w TK. RPO wyjaśnia, dlaczego chce umorzenia

RPO zwraca uwagę, że istota zarzutów grupy posłów sprowadza się nie do aktualnej treści zakwestionowanych przepisów, lecz odnosi się do rozwiązań prawnych, których w tych przepisach brak, a powinny być one w nich ujęte. Chodzi o przyjęcie rozwiązań analogicznych do tych, które przewiduje np. Prawo o notariacie: izbę notarialną stanowią notariusze prowadzący kancelarię w okręgu sądu apelacyjnego. Zdaniem skarżących, w tym celu „w regulacji u.p.a. oraz u.r.p. zasadnym byłoby uregulowanie kryterium przynależności do izb w większym stopniu uwzględniające możliwość wyboru izby przez osoby wykonujące zawód".

- Zgodnie z utrwaloną linią orzeczniczą Trybunał Konstytucyjny nie ma kompetencji do orzekania o zaniechaniach ustawodawcy zwykłego, choćby obowiązek uregulowania danego zagadnienia w ustawie wynikał z norm konstytucyjnych. Rolą Trybunału nie jest bowiem zastępowanie ustawodawcy, w sytuacji, gdy zaniechał on prawnego uregulowania jakiegoś zagadnienia - napisał RPO.