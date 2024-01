Trybunał uznał, że narusza Konstytucję przepis przewidujący automatyczne zawieszenie w czynnościach prezesa Narodowego Banku Polskiego z chwilą podjęcia przez Sejm uchwały o postawieniu go przed Trybunałem Stanu. Za naruszający ustawę zasadniczą uznano też przepis przewidujący, że ta uchwała zapada bezwzględną większością głosów (czyli więcej niż połowy głosujących posłów).

Krystyna Pawłowicz: dla Prezesa NBP musi być więcej głosów

Sędzia Krystyna Pawłowicz, uzasadniając wyrok, wskazała, że art. 227 Konstytucji gwarantuje ochronę urzędowania Prezesa NBP i jego niezależność, m. in. przez wprowadzenie kadencyjności tego stanowiska. - Dlatego właśnie Sejm powinien zmienić ustawę, by wprowadzić zasadę większości kwalifikowanej w głosowaniu nad postawieniem go przed TS. Powinna to być co najmniej większość 3/5 głosów – mówiła Pawłowicz

Wyrok Trybunału oznacza, że Sejm powinien teraz odpowiednio zmienić ustawę o Trybunale Stanu. W praktyce oznacza to też, że nawet jeśli dojdzie do postawienia przez TS obecnego prezesa NBP Adama Glapińskiego, to będzie on pełnił swoją funkcję do momentu wydania wyroku, który pozbawiałby go prawa do pełnienia funkcji publicznych. Sędzia Pawłowicz – wyraźnie podniesionym głosem – zaapelowała do Sejmu, by do czasu odpowiedniej zmiany ustawy nie podejmował żadnych działań związanych z procedurą stawiania Prezesa NBP przed Trybunałem Stanu.

Zdania odrębne zupełnie odrębne

Wyrok nie zapadł jednomyślnie. Zdania odrębne złożyli sędziowie Bartłomiej Sochański i Rafał Wojciechowski. Zdaniem Wojciechowskiego TK poszedł zbyt daleko, uznając że do postawienia prezesa NBP przed TS trzeba większości co najmniej 3/5 głosów.

- Konstytucja wymaga takiej większości tylko dla wniosków do TS w sprawie Prezydenta, premiera i członków rządu – zauważył sędzia.

Natomiast Bartłomiej Sochański stwierdził, że ochrona Prezesa NBP powinna iść znacznie dalej. - W ogóle nie powinno się go stawiać przed żadnym politycznym trybunałem – sugerował.