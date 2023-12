05:17 Niemal co piąty Ukrainiec twierdzi, że Ukraina może zrezygnować z części swojego terytorium

Jeszcze w grudniu ubiegłego roku opowiadało się za tym jedynie 8 proc. ankietowanych.

04:57 Wołodymyr Zełenski był obecny w Brukseli tylko przez kilka minut, za pośrednictwem łącza wideo

Tradycyjnie zmęczony i ubrany w wojskową bluzę odwoływał się do sumienia unijnych polityków. – To specjalny dzień, zapisze się w naszej historii, czy dobrze, czy źle – powiedział. Przekonywał, że dzięki duchowi walki Ukraińców i wsparciu Unii Putin nie wygrał ani na polu bitwy, ani w wymiarze politycznym. I UE powinna to wsparcie podtrzymać również we własnym interesie. – Nie zdradźcie ludzi. Putin z pewnością wykorzysta negatywną decyzję w sprawie Ukrainy – apelował Zełenski.

04:44 W okupowanym przez Rosjan Lisiczańsku większość dzielnic nadal pozostaje bez prądu

Informacje takie przekazuje szef Ługańskiej Obwodowej Administracji Wojskowej, Artiem Łysogor, na swoim kanale w serwisie Telegram. "Nie ma światła w większości dzielnic okupowanego Lisiczańska. Miasto zostało zajęte latem 2022 roku. Od tego czasu pojawiają się tylko obietnice naprawienia wszystkiego. Ludzie, którzy pozostali w rejonie (...) zapomnieli już jak wygląda cywilizowany świat" - pisze Łysogor.



04:40 Wołodymyr Zełenski wskazał kraje, które przekażą Ukrainie nowe pakiety pomocy wojskowej

- Wróciłem na Ukrainę, jestem we Lwowie (...) - powiedział w wieczornym wystąpieniu ukraiński prezydent, który następnie wskazał, że nowe pakiety pomocy wojskowej przekażą Ukrainie Dania (pakiet wart miliard dolarów), Norwegia (pakiet wart ponad 400 mln dolarów, a także Finlandia i Szwecja (wartości tych pakietów pomocy Zełenski nie wskazał). - Islandia przygotowuje program długoterminowego finansowego wsparcia, bardzo poważny - dodał Zełenski.



04:37 Australia skieruje więcej instruktorów wojskowych do szkolenia ukraińskiej armii

Informacje takie przekazuje Ministerstwo Obrony Australii. Obecnie Ukraińców szkoli 70 australijskich instruktorów, ale w 2024 roku liczba ta ma wzrosnąć do 90. Od stycznia 2023 roku australijscy instruktorzy pomogli wyszkolić 1 200 ukraińskich żołnierzy.



04:35 Joe Biden rozmawiał z Recepem Tayyipem Erdoganem o jak najszybszym wejściu Szwecji do NATO

Szwecja wciąż czeka na ratyfikowanie decyzji o rozszerzeniu Sojuszu o ten kraj przez Turcję i Węgry.



04:33 Ministerstwo Obrony Rosji informuje o działaniach prowadzonych przez rosyjską armię na podejściach do Wuhłedaru

Z komunikatu rosyjskiego resortu obrony wynika, że "rosyjskie jednostki szturmowe prowadzą aktywne działania na podejściach do Wuhłedaru, niszcząc bastiony ukraińskiej armii". Ofensywę prowadzą oddziały 20. Armii "ze wsparciem artylerii". Jednostki mają "przebijać się przez ukraińską obronę".



04:28 Mark Rutte wyraził przekonanie, że liderzy UE osiągną porozumienie co do środków na pomoc dla Ukrainy w 2024 roku

Na szczycie UE w Brukseli rozstrzyga się kwestia przeznaczenia przez UE w 2024 roku 50 mld euro na pomoc Ukrainie. - Odbyliśmy intensywną rozmowę i doszliśmy do wniosku, że lepiej będzie rozstrzygnąć tę kwestię później. Jestem przekonany, że w przyszłym roku osiągniemy sukces - podkreślił premier Holandii. Wcześniej pojawiła się informacja, że przywódcy państw UE zdecydowali się przełożyć rozmowy o pomocy finansowej dla Ukrainy na początek 2024 roku.



