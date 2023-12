Kreml wyraża obawę, że Ukraina i Mołdawia "zdestabilizują Unię Europejską"

- Oczywiście tacy nowi członkowie mogą w rzeczywistości zdestabilizować UE — dodał.



- UE zawsze stosowała uczciwe kryteria w sprawie dołączenia do niej. W tym momencie jest oczywiste, że ani Ukraina, ani Mołdawia, nie spełniają tych kryteriów — stwierdził też rzecznik Kremla.



Ponieważ UE i my żyjemy na tym samym kontynencie, jest to w obszarze naszych zainteresowań. Uważnie to obserwujemy Dmitrij Pieskow, rzecznik Kremla

Dmitrij Pieskow: Bruksela podejmuje takie decyzje, by zirytować Rosję

Pieskow mówił też, że rozmowy o wejściu obu krajów do UE mogą trwać przez lata, albo nawet dziesięciolecia. - Oczywiście, ponieważ UE i my żyjemy na tym samym kontynencie, jest to w obszarze naszych zainteresowań. Uważnie to obserwujemy — podsumował.



W kontekście przyznania statusu państwa-kandydata do UE Gruzji, Pieskow stwierdził, że to również „w widoczny sposób upolityczniona decyzja”.



Pieskow ocenił też, że takie demonstracje „politycznej woli” przez Brukselę są oparte na „chęci zirytowania Rosji i zantagonizowania państw z Rosją”.