Putin nie chce kończyć wojny

Po ile jajka

Mówiąc o wojnie pogardliwie opisywał nie tylko Ukrainę („chcą wszystko dostawać na krzywy ryj”), ale i państwa europejskie. Sugerował, że utraciły suwerenność, są amerykańskim protektoratem i nie prowadzą własnej polityki. – Prawie wszyscy tak się zachowują (spośród europejskich polityków – red.) z wyjątkiem (premiera Słowacji) Roberta Fico i (premiera Węgier) Orbána – mówił.

Dlatego widać było wyraźnie zaskoczenie Putina, gdy francuski dziennikarz zapytał go, co myśli o prezydencie Emmanuelu Macronie. – Rosja nie uchyla się od kontaktów z Francją, ale jak Francja nie chce, to my mamy czym się zająć – odpowiedział.

Natomiast korespondentce „New York Timesa” powiedział wprost, że chce zawrzeć porozumienie. Dziennikarka pytała go o aresztowanego pod zarzutem szpiegostwa swego poprzednika Evana Gershkovicza. – Amerykańska strona powinna usłyszeć nas i podjąć decyzję, która zadowoli rosyjską stronę – mówił Putin. Były oficer KGB prawdopodobnie chce w zamian za dziennikarza dostać rosyjskiego oficera służb specjalnych Wadima Krasikowa skazanego w Niemczech za zabójstwo Czeczena, dokonane w 2019 roku.

Większość konferencji poświęcił jednak odpowiedziom na pytania o zasiłki socjalne, zbyt wysokie opłaty na przejazd z Moskwy do Kazania czy z Magadanu do Chabarowska oraz brak jajek w sklepach.

– Niesmak – powiedziała niezależna dziennikarka Tatiana Felgengauer pytana, co czuje na widok prezydenckiej konferencji.