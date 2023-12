Bank Rosji milczy w sprawie jajek, ale podnosi stopy piąty raz z rzędu

Zapowiedziała natomiast, że w 2024 r. celem Banku Rosji jest 4-procentowa inflacja (w tym roku postawiony cel — 6,5 proc., nie został osiągnięty — red.). Główne zadania banku centralnego to także stabilizacja finansowa, zwiększenie handlu w walutach narodowych oraz cyfrowy rubel.

Informatycy uciekli

Na razie w banku brakuje wykwalifikowanych pracowników, głównie IT, bo ci albo uciekli za granicę przed poborem do wojska, albo pracują dla prywatnych firm, albo trafili na front. Nabiullina zauważyła, że braki specjalistów IT mają w Rosji także inne sektory. Przyczyn nie podała.

Ustosunkowała się natomiast do spadku na świecie popytu na rosyjskie surowce energetyczne. O sankcjach nie wspomniała. Winne jest ochłodzenie światowej gospodarki, co spowodowało „korektę popytu w tym na ropę. To jest jeden z głównych czynników zmniejszenia rosyjskiego eksportu w ostatnich dwóch miesiącach”. Stwierdziła, że spada zależność rosyjskiej gospodarki od ropy i gazu, z powodu wzrostu udziału w PKB Rosji innych sektorów. Jakich? Tego szefowa Banku Rosji nie podała.

Ropa ważna i nieważna

Sam Bank Rosji jest do ropy bardzo przywiązany. To właśnie od ceny ropy będzie zależeć, czy bank centralny będzie sprzedawać w 2024 r. waluty na krajowym rynku. Popyt na nie jest ogromny, podobnie jak ich deficyt tak w skarbcu banku Rosji jak i na kontach firm. Od agresji na Ukrainę aktywa zagraniczne Banku Rosji są zamrożone, obowiązuje też zakaz eksportu banknotów dolarowych i euro do Rosji.

Podczas całej piątkowej konferencji prasowej w Moskwie, Nabiullina ani razu nie wspomniała o rozpętanej przez Kreml wojnie i jej rzeczywistym wpływie na rosyjską gospodarkę i finanse. Stwierdziła, że objęte sankcjami Zachodu rosyjskie banki „się adpotują do sytuacji". W tym roku rosyjska bankowość wleje do budżetu Kremla 1 bln rubli (44 mld zł) w postaci dywidend i podatków. Zdaniem Nabiulliny pieniądze te wesprą… politykę społeczną i wydatki socjalne państwa rosyjskiego.