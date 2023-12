Władze próbowały zabić Aleksieja Nawalnego, ale on wrócił do Rosji

Współpracownicy opozycjonisty nadal nie wiedzą, co się dokładnie dzieje z Nawalnym. - Nawalny zaginął 9 dni temu. Dzisiaj zwróciliśmy się do Komitetu Praw Człowieka ONZ o zastosowanie pilnych środków tymczasowych. „To, co dzieje się z Aleksiejem, w rzeczywistości jest wymuszonym zaginięciem i rażącym naruszeniem jego podstawowych praw” – napisała na swoim profilu w X Maria Piewczich, najbliższa współpracowniczka Nawalnego. Domaga się ona interwencji ONZ w tej sprawie. Na sprawiedliwość w Rosji nie można liczyć, gdyż wcześniej aresztowano już trzech adwokatów broniących w ostatnich latach opozycjonisty przed rosyjskimi sądami.

Założona przez Nawalnego Fundacja na Rzecz Walki z Korupcją (większość działaczy przebywa już poza granicami Rosji) ogłosiła niedawno kampanię „Rosja bez Putina”. W ten sposób opozycjoniści chcą zakłócić wyreżyserowane przez Putina marcowe wybory prezydenckie.

Nawalny został otruty środkiem bojowym z grupy nowiczoków w sierpniu 2020 roku, ale wówczas Kreml, na prośbę władz niemieckich, zgodził się na przewiezienie opozycjonisty do berlińskiego szpitala Charite. Po powrocie do zdrowia Nawalny wrócił do Rosji w styczniu 2021 roku i od razu został aresztowany.