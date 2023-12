Gdzie jest Nawalny? Opozycjonista zniknął z łagru

Pojawiała się też inna, najciekawsza wersja. Zakłada, że Nawalnego chcą wymienić na skazanego w Niemczech na dożywocie Rosjanina, który zamordował w Berlinie jednego z czeczeńskich dowódców polowych Zelimchana Changoszwilego. Nie pasuje jednak do interwencja UE i USA w sprawie miejsca pobytu Nawalnego.

W październiku Nawalny stracił trzech prawników, zostali aresztowani. Wszystko dlatego, że jakoby umożliwiali mu bezpośrednią korespondencję z ruchem demokratycznym. Tuż przed zniknięciem opozycjonisty z okazji wiosennych wyborów działacze FBK ogłosili kampanię „Rosja bez Putina”.

– Represje w Rosji się rozkręcają, niszczą wszystko, co podpadnie pod rękę. Widocznie był rozkaz z Kremla, by wyeliminować wszystkie możliwe zagrożenia przed tak zwanymi wyborami Putina w marcu – mówi „Rzeczpospolitej” prof. Władimir Ponomariow z opozycyjnego rosyjskiego Zjazdu Deputowanych Ludowych, który już kilkakrotnie debatował w Polsce. – W Rosji sytuacja nie jest spokojna. Najpierw widzieliśmy bunt Prigożyna, później były antysemickie zamieszki w Dagestanie, a partyzanci rosyjscy cały czas przeprowadzają dywersje. Poza tym Putin złamał umowę ze społeczeństwem i zaczął mobilizację nie tylko w najbiedniejszych rejonach, ale również w Moskwie. Erozja reżimu trwa. Nawalny, nawet będąc w więzieniu, zachował kontakt ze zwolennikami. Antyrządowe działania przed pseudowyborami irytują Putina. Postanowił więc go maksymalnie izolować – dodaje.

Władze rosyjskie raz już próbowały go zabić, w sierpniu 2020 roku w Tomsku został otruty środkiem bojowym z grupy nowiczok (znanym ze sprawy otrutego w 2018 roku Siergieja Skripala). Uratowała go wówczas osobista interwencja Angeli Merkel, po której opozycjonistę prosto z Rosji przetransportowano do berlińskiego szpitala Charite. Po powrocie do zdrowia, będąc w Niemczech, Nawalny przeprowadził śledztwo i wskazał nawet agentów rosyjskich służb, którzy go śledzili w Tomsku i próbowali zabić. W styczniu 2021 roku postanowił wrócić do Rosji. Został aresztowany prosto po wylądowaniu na lotnisku Szeremietiewo.