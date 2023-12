Koniec blokady granicy Słowacji z Ukrainą przez przewoźników

Decyzję ws. przywrócenia takich pozwoleń musiałaby podjąć Unia Europejska - żaden kraj UE nie może podjąć w tej kwestii jednostronnej decyzji

„Robimy to na wniosek sił bezpieczeństwa i szanujemy to. Tak jak oni szanowali nasze prawo do protestu” - oświadczył UNAS.



Ukraińska straż graniczna podała z kolei, że ok. 60 ciężarówek przestało blokować przejazd ciężarówek na Ukrainę. Na przejazd czekać ma 1 065 ciężarówek.



Jak pisze Reuters wiele ukraińskich ciężarówek zaczęło omijać trwającą od ponad miesiąca blokadę granicy Polski i wjeżdżać na Ukrainę przez Słowację.



Ukraina nie chce przywrócenia pozwoleń na poruszanie się ciężarówek po drogach w UE

Kijów sprzeciwia się żądaniom przywrócenia pozwoleń dla ukraińskich ciężarówek na wjazd do UE twierdząc, że ruch związany z wojną na Ukrainie, m.in. z dostawami pomocy dla tego kraju, czyni system pozwoleń niepraktycznym.



Decyzję ws. przywrócenia takich pozwoleń musiałaby podjąć Unia Europejska - żaden kraj UE nie może podjąć w tej kwestii jednostronnej decyzji, ponieważ stanowiłoby to pogwałcenie unijnego prawa.