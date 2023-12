Viktor Orban tłumaczy dlaczego zablokował decyzję ws. pomocy finansowej dla Ukrainy

Aby Ukraina otrzymała od UE pomoc finansową w 2024 roku potrzebne są przesunięcia w unijnym budżecie. Orban jednak sprzeciwiał się przesunięciom tak dużych środków z budżetu na pomoc dla Ukrainy ponieważ, jak mówił, nie jest to kraj UE.



- Zawsze mówiłem, że jeśli ktoś chce modyfikować budżet — a oni chcą — będzie to szansa dla Węgier, by postawić sprawę jasno, że musimy otrzymać to, do czego jesteśmy uprawnieni. Nie połowę tego lub jedną czwartą — podkreślił Orban.

Viktor Orban: Ukraina w UE? Ostateczna decyzja będzie należeć do parlamentu Węgier

Orban nie zablokował na szczycie UE decyzji o rozpoczęciu rozmów członkowskich z Ukrainą (wyszedł z sali, gdy była podejmowana decyzja w tej sprawie, wcześniej groził wetem). W węgierskim radiu mówił jednak, że negocjacje akcesyjne będą długie — a Węgry mogą nadal zablokować ten proces na jego późniejszych etapach.



— To zła decyzja — powiedział Orban.



— Węgry nie ponoszą za to odpowiedzialności, możemy wstrzymać ten proces później, a jeśli będziemy musieli zaciągniemy hamulec, ostateczna decyzja będzie należeć do węgierskiego parlamentu — zapewnił.