Czytaj więcej Dyplomacja UE: Viktor Orban zablokował decyzję ws. pomocy finansowej dla Ukrainy Wobec sprzeciwu Węgier UE na szczycie w Brukseli nie podjęła decyzji ws. 50 mld euro pomocy finansowej, jaką Ukraina miałaby otrzymać w 2024 roku.

"Zwycięska rosyjska armia na końcu tej wojny będzie bardziej doświadczona w boju i znacząco większa niż siły lądowe Rosji przed 2022 rokiem. Rosyjska gospodarka stopniowo odbuduje się, gdy sankcje będą w sposób nieunikniony słabnąć a Moskwa znajdzie sposoby na omijanie lub osłabianie tych, które nadal będą obowiązywać. Wraz z upływem czasu Rosja zastąpi (utracony) sprzęt (...)" - przekonują analitycy.



"Rosja może stanowić poważne zagrożenie konwencjonalne dla NATO po raz pierwszy od lat 90-tych w perspektywie czasowej wyznaczonej przez to jak dużo Kreml zainwestuje w swoją armię" - głosi analiza.



Co się stanie, jeśli Rosja wygra i zajmie Ukrainę?

"Ogólny potencjał wojskowy USA i sojuszników z NATO jest znacznie większy niż Rosji i nie ma powodu, by wątpić w zdolność Zachodu do pokonania jakiejkolwiek armii rosyjskiej, nawet przy założeniu, że Rosja w pełni wchłonie Ukrainę i Białoruś. Ale skoro Amerykanie rozważają koszty dalszej pomocy Ukrainie w walce z Rosjanami w nadchodzących latach, należy dokładnie rozważyć koszty umożliwienia Rosji zwycięstwa. Koszty te są znacznie wyższe, niż większość ludzi sobie wyobraża" - przekonują analitycy.



Najlepszym rozwiązaniem - jak przekonują analitycy - byłaby pomoc Ukrainie w odzyskaniu kontroli nad całym utraconym terytorium, co "odepchnęłoby rosyjskie siły jeszcze dalej na wschód", a następnie "pomoc Ukrainie w odbudowie"

Zdaniem ISW aby odstraszyć Rosję przed dalszą agresją, w przypadku "całkowitego zwycięstwa Rosji na Ukrainie" USA musiałyby "rozmieścić w Europie Wschodniej znaczącą część swoich wojsk lądowych", a także "niewidzialnych samolotów" (w których zastosowano technologię stealth), których "budowa i utrzymanie są kosztowne". USA stanęłyby też - jak pisze ISW - przed trudnym wyborem w kwestii tego ile sił skierować do Azji, by chronić Tajwan i innych sojuszników przed agresją Chin, a ile do Europy, by odstraszać Rosję od ataku na sojusznika z NATO. Jak czytamy koszt utrzymania wystarczających sił na obu kierunkach byłby ogromny i trzeba byłoby go ponosić tak długo, jak długo utrzymywałoby się zagrożenie ze strony Rosji.