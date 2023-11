05:07 W 22 miejscowościach okupowanej części obwodu ługańskiego nie ma prądu

Przerwa w dostawach prądu ma być efektem złych warunków pogodowych - linie energetyczne zrywają silne porywy wiatru - podaje rosyjskie Ministerstwo ds. Sytuacji Nadzwyczajnych. Łącznie bez prądu ma pozostawać 23 874 odbiorców.



04:40 Wołodymyr Zełenski: Intensywne walki nie ustają na kierunkach donieckim i charkowskim

W swoim wieczornym wystąpieniu prezydent Ukrainy, Wołodymyr Zełenski podkreślał, że "wszyscy Ukraińcy powinni być szczególnie wdzięczni tym, którzy bronią kraju, którzy prowadzą ukraińskie operacje ofensywne, którzy zajmują pozycje bojowe". - Intensywne walki nie ustają na kierunkach donieckim i w obwodzie charkowskim - na kierunku kupiańskim. Nasi wojownicy utrzymują pozycje na południu kraju: w obwodach zaporoskim i chersońskim - mówił Zełenski.



04:39 W nocy z 26 na 27 listopada w południowych obwodach Ukrainy ogłoszono alarm rakietowy

Zagrożone atakiem rakietowym miały być obwody dniepropietrowski, zaporoski, mikołajowski i chersoński - podało Dowództwo Sił Powietrznych Ukrainy.



04:37 Od 1 lipca do 22 listopada 2023 r. Ukraina wyeksportowała 12,033 mln ton zbóż i roślin strączkowych

Informacje takie przekazuje ukraińskie Ministerstwo Rolnictwa.



04:33 Rosja nie reaguje na prośby swojego obywatela skazanego na Ukrainie

Jeden z Rosjan skazanych na Ukrainie za naruszenie integralności terytorialnej Ukrainy po raz piąty zwrócił się z prośbą do władz Federacji Rosyjskiej, by te zorganizowały jego powrót do Rosji. Władze w Moskwie nie reagują na te prośby - twierdzi Dmytro Łubiniec, komisarz ds. praw człowieka Rady Najwyższej Ukrainy. Łubiniec podkreśla, że strona ukraińska jest otwarta na taką możliwość. Rosjanin, proszący o powrót do ojczystego kraju to Bohdan Jermochin.



04:30 Pół miliona mieszkańców Krymu bez prądu ze względu na uszkodzenie linii energetycznych

Informację taką przekazał Oleg Kriuczkow, doradca szefa władz okupacyjnych Krymu. Uszkodzenie linii energetycznych na Krymie to efekt burz, które przechodzą nad półwyspem.



04:26 Atak drona na obwód smoleński w Rosji

O strąceniu drona nad obwodem smoleńskim poinformował jego gubernator, Wasilij Anochin, na swoim kanale w serwisie Telegram. Z wpisu Anochina wynika, że atak został udaremniony przez "siły obrony powietrznej i systemy walki radioelektronicznej".



