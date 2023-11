Ruszyła konkurencja SWIFT: platforma BRICS Pay

BRICS Pay, która wystartowała w poniedziałek, 27 listopada, ma na celu uproszczenie płatności i transakcji handlowych pomiędzy krajami członkowskimi grupy największych rozwijających się gospodarek BRICS (Brazylia, Chiny, Rosja, Indie, RPA), informuje agencja RIA Nowosti.

Jednym z głównych celów BRICS Pay jest handel „bez przeszkód” pomiędzy krajami grupy a ich firmami, za pomocą transakcji online (wykorzystuje blockchain). System płatności pozwoli też takim krajom, jak objęta sankcjami Zachodu, mająca zamrożone rezerwy i embargo na import dolarów i euro Rosja, odejść od wykorzystywania dolara w płatnościach. Dlatego to Kreml był inicjatorem szybkiego utworzenia systemu, po tym jak rodzimy system Mir poniósł fiasko.

Na razie w BRICS Pay są banki i firmy krajów grupy: State Bank of India stworzył aplikację mobilną opartą na BRICS Pay do transakcji transgranicznych. Rosyjski państwowy Sbierbank i państwowy VTB (objęte sankcjami ) zostały partnerami platformy płatniczej, podobnie jak Bank of China, ICBC, brazylijski Petrobras (państwowy koncern paliwowy, wsławiony największym skandalem łapówkarskim w dziejach Brazylii). Wszystkie transakcje finansowe przeprowadzane za pomocą BRICS Pay są przetwarzane w Nowym Banku Rozwoju (BRICS Bank).

Pierwszy zachodni uczestnik

Do systemu dołączył też brytyjski bank Standard Chartered, aby umożliwić swoim klientom dokonywanie transakcji do krajów BRICS. Bank z ponad 150-letnią tradycją działa głównie na rynkach wschodzących Azji i Oceanii. Jest też w Europie i Afryce. Od 2018 r. ma centrum biznesowe w Polsce.