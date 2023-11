Minister wyliczył ile samolotów Rosja straciła przez „wrogie kraje”

- Zostaliśmy całkowicie zaskoczeni, kiedy wrogie kraje postanowiły zająć nasze maszyny. W efekcie straciliśmy 76 samolotów, które albo czekały na odlot następnego dnia, bądź już były w trakcie przygotowań do odlotu, bądź też przechodziły tam rutynowe serwisowanie. Najzwyczajniej je aresztowano i nie mieliśmy już do nich dostępu - mówił Sawieljew, który w latach 2009-2020 był prezesem Aerofłotu.

Ujawnił, że w tej chwili w rosyjskiej flocie jest operacyjnych 1167 samolotów. Pozostałe ponad 200 to maszyny zatrzymane w ramach sankcji, bądź takie, które z powodu braku części zamiennych już nigdzie nie polecą.

Rosyjskie linie lotnicze mogą latać tylko do 11 krajów

Od czasu rosyjskiej inwazji na Ukrainę 800 z tych maszyn zostało wpisanych do krajowego rejestru. - W tym przypadku nie chodzi wyłącznie o to, że Boeing i Airbus odmawiają serwisowania naszych maszyn. Nawet, gdyby zostały zwolnione z aresztu, to i tak nie mogłyby dolecieć do Rosji z powodu ograniczeń w prawach przelotu - mówił rosyjski minister.



W tej chwili rosyjskie linie lotnicze są w stanie bezproblemowo wykonywać loty jedynie do 11 krajów. Tam nie grozi im sekwestr samolotu i są to przede wszystkim byłe republiki radzieckie oraz Turcja. Rosyjskie samoloty latają także do Chin, Izraela, Indii i Tajlandii, ale tam jednak narażają się na ryzyko zajęcia samolotów.