Pogoda zatrzymuje walki na Ukrainie. Nie latają drony, nie strzela artyleria

Flota Czarnomorska nie ucierpiała, bo uciekła

Najmniej sztorm wpłynął, o dziwo, na rosyjską flotę. Ale ona jeszcze pod koniec września uciekła przed Ukraińcami z Krymu na wschodnie wybrzeże Morza Czarnego, a tam porywy wiatru były słabsze. Na te wybrzeże docierały już tylko czterometrowe fale, podczas gdy w półwysep uderzyły 8-9-metrowe.

Choć terminal naftowy w Noworosyjsku (będącym też bazą rosyjskiej floty) został jednak zamknięty z powodu wiatru.

W rosyjskiej bazie w Sewastopolu panuje zdenerwowanie, bowiem rosyjskie wojsko boi się, czy pod osłoną pogody do jej wnętrza nie przedostały się ukraińskie morskie drony

Morze zabrało okopy i ziemianki

Za to na półwyspie ucierpiały strasznie (a właściwie zostały zlikwidowane) rosyjskie umocnienia, od wiosny budowane na plażach zachodniego Krymu. Sztorm zmył je do morza razem z betonowymi umocnieniami („zębami smoka”), które miały powstrzymywać lądujące, ukraińskie czołgi. Morze nie oszczędziło wojskowej infrastruktury również na południowym wybrzeżu.

Możliwe, że i w głębi półwyspu są znaczne zniszczenia militarnej infrastruktury, ale rosyjska armia nie chwali się nimi. Podobnie z najbardziej na zachód wysuniętym krymskim przylądkiem Tarchankut, na którym Rosjanie skoncentrowali swoje siły obrony powietrznej. Pod wodą znalazł się droga prowadząca stamtąd przez Eupatorię do Sewastopola.

Łapanie dronów w sztormie

