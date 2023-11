Skarb Scytów wrócił na Ukrainę. Kreml chce go dla siebie

Po informacji o dotarciu skarbu do Kijowa odezwał się rzecznik Kremla Pieskow: „To złoto należy do Krymu i powinno tam się znajdować”. Urzędnik stwierdził, że jeśli eksponaty zostaną przekazane Ukrainie, nie będzie to „nic dobrego”. Dlaczego? Bo mogą trafić w ręce prywatne. Przed podziałem skarbu między bogatych Ukraińców ostrzegali też rosyjscy okupanci na Krymie.

Będzie rosyjskie dochodzenie w sprawie Skarbu Scytów

Wśród eksponatów, które wróciły na Ukrainę znajduje się złoty hełm, miecz i pochwa do niego, malowany ołtarz z pochówku króla scytyjskiego Skilura w mauzoleum scytyjskiego w Symferopolu, pektorał z wizerunkami zwierząt i ludzi; posąg wężowej bogini Scytów, a także chińskie lakierowane pudełka z cmentarzyska Ust-Alma, biżuteria i inne przedmioty.

Szef rosyjskiego Komitetu Śledczego Aleksander Bastrykin nakazał wszczęcie dochodzenia, które ma ustalić dlaczego złoto nie zostało zwrócone do muzeów Krymu.